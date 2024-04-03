Усложнение погоды ожидается сегодня днем.

В ряде областей Украины на сегодня, 3 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Днем 3 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, также сильные порывы ветра со скоростью до 25 м/с ожидаются на высокогорье Карпат. Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода 3 апреля - прогноз по Украине

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, северных и Винницкой областях, днем местами и на крайнем востоке страны и в Приазовье пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем кое-где местами гроза. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с. В западных, северных, Винницкой, Черкасской областях порывы будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25 м/с.

Температура днем снизится до +12°...+17°, только в южной части воздух прогреется до +20°. На высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, а столбики термометров днем покажут +4°...+9°.

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