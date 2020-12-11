По предварительной информации, один человек погиб.

В Киеве на Русановке из-за гололеда водитель не справился с управлением и вылетел на автомобиле с дороги.

Читайте такжеГололед в Киеве превратил тротуары и дороги в сплошной каток (фото, видео)Авария произошла на улице Энтузиастов, сообщает сообщество dtp.kiev.ua в соцсети. По предварительной информации, один человек погиб.

"Хюндай влетел в дерево", – говорится в сообщении.

На месте работают полиция, скорая и спасатели. Пострадавших в результате аварии уже госпитализировали. Один человек погиб на месте происшествия.

Непогода в Киеве

Осложнение погодных условий в Киеве и области началось вчера во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Сегодня из-за обледенения столицу сковали масштабные пробки. Произошли многочисленные ДТП.

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Автор: УНИАН