Киев парализовали масштабные пробки из-за непогоды

На дорогах Киева произошло много ДТП.

В Киеве тротуары и дороги превратились в каток \ фото УНИАН

В Киеве сегодня из-за гололеда образовались серьезные пробки на дорогах.

Читайте также Мокрый снег и гололед: синоптики предупреждают о сохранении сложных погодных условий в УкраинеПо данным Google Maps, движение в сторону правого берега затруднено на мостах: Метро и Южном. Остальные мосты не загружены.

Из-за ДТП тянется проспект Победы, на участке дороги от станции метро "Житомирская" и до "Шулявская". Кроме того, сложности с проездом имеются на проспектах Соборности, Броварском, Романа Шухевича и Николая Бажана, Большой Окружной, улице Елены Телиги. Особо затруднено движение в центре города.

На дорогах столицы произошло много ДТП. В частности, авария произошла на на Энтузиастов,5. Там Хюндай влетел в дерево. Есть пострадавшие, которых уже госпитализировали, один человек погиб на месте происшествия. На месте работает полиция, передает сообщество dtp.kiev.ua в соцсети.

Киев сковали пробки / google.com/maps

В Киевавтодоре сообщили, что 36 бригад по ручной уборке в ночь на 11 декабря обрабатывали тротуары и остановки. Всего с начала непогоды использовано 2143,7 тонн соли, 99,6 тонн песчано-солевой смеси, 258,3 тонн жидких хлоридов.

В Киевпасстранс сообщили, что в связи со сложными погодными условиями с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения. Из-за непогоды временно приостанавливали работу Киевского фуникулера.

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