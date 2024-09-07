Киевский ТЦК и СП сообщил о незаконной попытке проникнуть на их территорию - в сети распространяется видео потасовки.

Киевский городской ТЦК и СП заявил о попытке неизвестных лиц проникнуть на объект Министерства обороны Украины, в пятницу 6 сентября. Недавно подобное произошло и в Луцке.

По данным ТЦК и СП в социальной сети Facebook, украинцы, кроме того, что пытались незаконно попасть на территорию охраняемого объекта, препятствовали выезду автомобильной техники с территории сборного пункта.

Военнослужащие ТЦК, исходя из данных в публикации, действовали в пределах своих полномочий. Они остановили неизвестных и предотвратили серьезные последствия незаконного проникновения на военный объкт.

"По данному факту назначено служебное расследование", - заявляют там.

В Киевском городском ТЦК и СП напомнили украинцам, что, во время действия режима военного положения, препятствование действий подразделений Вооруженных сил Украины может наказываться в соответствии с УКУ (Уголовным кодексом).

Версия гражданских лиц

В сети быстро распространилось видео, на которых зафиксированы работники ТЦК. Они пытались вытолкнуть из-за ворот неизвестных гражданских лиц, которые, по данным местных СМИ, оказались родственниками мужчины, ранее "упакованного в бус".

Как сообщается, родным украинца сказали, что они могут прийти попрощаться с ним в центр комплектования, однако произошла потасовка.

Внимание: видео содержит непристойную лексику

Скандалы вокруг ТЦК

В сети набирает популярность видео из Харькова, с мужчиной в военной форме, который избивает гражданского, отказавшегося идти вместе с ним.

На эту ситуацию отреагировал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что направил письмо в областной ТЦК Харькова, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего инцидента.

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