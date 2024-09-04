Оружие злоумышленника изъяли и отправили на экспертизу. Мотивы в полиции пока не раскрыли.

В Луцке задержали мужчину, который открыл огонь по военнослужащим, охранявшим режимный объект.

Как сообщает полиция Волынской области, инцидент произошел ночью, 27 августа. Тогда неизвестный открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные открыли ответный огонь.

В результате стрельбы один военнослужащий был ранен, он был госпитализирован. После перестрелки неизвестный скрылся.

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"Проведя ряд мероприятий, оперативники совместно со следователями и сотрудниками криминального анализа Нацполиции установили местонахождение стрелка. Сегодня, 4 сентября, при силовой поддержке спецназовцев полиции КОРД, правонарушителя задержали", - отметили в полиции.

Задержанным оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследование. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

После объявления задержанному подозрения будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Нападение на ТЦК на Волыни

Ночью 27 августа неизвестные открыли огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что из-за нападения ранения получил старший солдат - сейчас он находится на лечении в госпитале. Солдаты роты охраны, которые несли службу, открыли огонь в ответ, однако нападавшему удалось скрыться. Сейчас его ищут правоохранители.

В ТЦК отметили, что военнослужащие, которые несли службу, имеют боевой опыт и были переведены в Луцкий ТЦК и СП после получения ранения. Все они - местные жители, которые пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

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