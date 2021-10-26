Сообщается, что потерпевший угрожал одному из парней физической расправой.

В Киеве на Крещатике двое подростков посреди дороги избили мужчину. Инцидент засняли на видео.

Запись опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

По словам свидетеля, потерпевший угрожал одному из парней физической расправой: "Тот взял друга и пошел в атаку. Такая себе версия, но пока единственное, что есть".

Пользователи в комментариях возмутились, что подростки бьют лежачего: "Что за мода пошла лежачих месить?", "Два *** на одного человека. Так еще и лежачего бить... Этим голубкам только г***о друг другу месить", "Природа везде природа: есть львы, есть шакалы", "Малолетки люто о***ли в последнее время, хоть бери и привязывай", "Малолетки бушуют", "Двое на одного...".

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Автор: Катерина Шварц