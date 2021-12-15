В результате взрыва пострадали три человека.

Эксперты назвали вероятную причину взрыва в одном из многоквартирных домов Львова, который прогремел в начале недели.

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на канале 2+2.

Представители специальной комиссии предполагают, что взорвалась газовая колонка в квартире на втором этаже.

"Сейчас уже в доме включили электричество и должны восстановить газоснабжение. А жильцам предлагают временное жилье, пока не восстановят здание", – говорится в сюжете.

Читайте такжеВзрыв в жилом доме Львова: врачи рассказали о состоянии пострадавших (видео)Отмечается, что комиссия еще решает, пригодны ли некоторые квартиры в разрушенном доме для жизни.

Взрыв дома во Львове: подробности

13 декабря во Львове на ул. Зелена, 28 прогремел взрыв.

В результате взрыва пострадали три человека, которых с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Всего в подъезде из 13 квартир пострадало три. Одна квартира полностью разбита и превратилась в пепелище.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц