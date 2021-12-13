Подрывник пришел на территорию православной гимназии при монастыре со взрывчаткой и мачете.

В России 18-летний Владислав Струженков готовил массовое убийство в православной гимназии Серпуховского монастыря. Его жертвами могли стать больше 100 человек, однако дверь в помещение оказалась закрытой, и парень подорвался на пороге.

Как пишет КП, Струженков нес самодельную бомбу на утреннюю молитву. Известно, что он специально выбрал время, когда все ученики с педагогами находились в одном месте и рассчитывал устроить взрыв внутри помещения, однако входная дверь была закрыта.

Отмечается, что Струженков начал стучаться, и именно в этот момент устройство сдетонировало.

Взрыв возле гимназии в России: подробности

Взрыв прогремел утром 13 декабря. Владислав Струженков шел в православную гимназию вооруженный самодельной бомбой и мачете.

По разным данным, в результате взрыва подрывнику оторвало ногу, он потерял много крови, но в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован. Кроме него, различные травмы получили 13 детей.

Как пишет Telegram-канал Shot, после самоподрыва Струженков успел сказать, что готовился к нападению около 3 месяцев. Дома у него нашли много коробков со спичками, с которых были счищены головки.

Также известно, что Струженков – бывший гимназист, у него был рак, ему удаляли щитовидку. Сообщается, что у парня были проблемы с психикой и суицидальные мысли.

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Подрывник жаловался психологу, что он никому не нужен. Он также обвинял родителей, что его никто не спросил, хочет ли он вообще родиться. Кроме того, парень якобы прочитал в Интернете, что есть некая пустота, и что "он хочет сгнить и в нее вернуться".

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Автор: Катерина Шварц