На месте работали спасатели / фото ГСЧС
Стала известна предварительная причина поломки колеса обозрения в Луцке.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Аттракцион остановился из-за поломки детали двигателя.
Накануне там 12 человек застряли на высоте. На место сразу прибыли медики, спасатели и полиция.
Эвакуация длилась около двух часов. Никто из посетителей не пострадал.
В Луцке озвучили предварительную версию поломки колеса обозрения
Поломка колеса обозрения: детали
- В Луцке в парке имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей.
- К спасательной операции от ГСЧС было привлечено 14 человек и 4 единицы техники.
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