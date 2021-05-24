Среди застрявших на аттракционе были дети.

Стала известна предварительная причина поломки колеса обозрения в Луцке.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Аттракцион остановился из-за поломки детали двигателя.

Накануне там 12 человек застряли на высоте. На место сразу прибыли медики, спасатели и полиция.

Эвакуация длилась около двух часов. Никто из посетителей не пострадал.

Поломка колеса обозрения: детали

В Луцке в парке имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей.

К спасательной операции от ГСЧС было привлечено 14 человек и 4 единицы техники.

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Автор: Людмила Жерновская