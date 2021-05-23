На сломанном аттракционе застряло 12 человек / фото ГСЧС
Сегодня, 23 мая, в Луцке парке имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как сообщается, к спасательной операции от ГСЧС было привлечено 14 человек и 4 единицы техники.
"В 17:11 в городе Луцк спасатели завершили операцию по спасению людей, которые оказались в ловушке на обзорном колесе, которое остановилось во время работы", - сообщили спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.
Спасатели сняли со сломанного аттракциона всех пассажиров / фото ГСЧС
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