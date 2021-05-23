Во время инцидента на аттракционе находилось 12 человек, половина из них - дети.

Сегодня, 23 мая, в Луцке парке имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщается, к спасательной операции от ГСЧС было привлечено 14 человек и 4 единицы техники.

"В 17:11 в городе Луцк спасатели завершили операцию по спасению людей, которые оказались в ловушке на обзорном колесе, которое остановилось во время работы", - сообщили спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская