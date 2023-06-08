Хищения горючего были настолько масштабными, что полковнику службы пришлось обустроить мини-АЗС на территории собственного имения.

В Запорожье спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) месяцами не появлялись на работе, а вместо этого тайно работали заправщиками, продавая ведомственное топливо.

Об этом речь идет в сообщении на сайте Государственного бюро расследований. "Работники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении Запорожскому полковнику ГСЧС, который торговал ведомственным горючим и наживался на войне. Сумма убытков государству составляет более 2,3 млн грн", - рассказали в Бюро.

Подчеркивается, что горючее ГСЧС выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

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Однако, отметили в ГБР, топливо "разворовывалось и в дальнейшем продавалось или им заправлялись частные грузовики".

"Кроме того, заправщиками привлекались действующие сотрудники ГСЧС. Эти "спасатели" по месту своей службы не появлялись месяцами, хотя и получали зарплату. Один из подозреваемых вообще выполнял функции заправщика "черного топлива" и постоянно находился на территории домовладения полковника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хищения горючего были настолько масштабными, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения.

Так, в ходе следственных действий были найдены талоны на топливо, принадлежащие ГСЧС, похищено дизельное топливо, оборудование для его хранения и продажи. Кроме того, деньги в разной валюте на сумму более 8 миллионов в гривневом эквиваленте.

"Полковник владеет премиум-автомобилями и роскошным имением на берегу Днепра. Это-далеко не весь перечень выявленного во время проведения обысков работниками ГБР у начальника аварийно-спасательного отряда Запорожского ГСЧС", - говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется информация о противоправном завладении земельным участком в центре Запорожья, на котором возведено имение главного фигуранта. "По данным следствия, эта земля находилась в пользовании бывшей метрологической станции ГСЧС и" загадочно "перешла в собственность" дельца", - рассказали в Бюро.

Так, ГБР сообщило о подозрении по ч. ч. 4,5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") всем шести фигурантам. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Нелегальные продажи

В Черноморске Одесской области предприниматель продала городу почти 30 тыс. банок непригодных консервов. Этот товар предназначался для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе.

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