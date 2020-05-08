На Харьковщине двое патрульных похитили иномарку

Установлено, что в апреле этого года старший лейтенант и лейтенант патрульной полиции решили завладеть автомобилем Volkswagen Passat.

В Харьковской области изобличили двух патрульных полицейских в похищении иномарки в г. Харькове.

Как сообщает пре-служба прокуратуры Харьковской области, сообщается о подозрении двум патрульным полицейским и еще одному гражданину в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц).

Как рассказал начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, в ходе досудебного расследования установлено, что в апреле этого года старший лейтенант и лейтенант Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции решили завладеть автомобилем Volkswagen Passat TDI, который был припаркован возле одного из домов в Слободском районе Харькова.

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За помощью правоохранители обратились к своему знакомому, который управлял грузовой платформой (эвакуатором).

Этот человек загрузил Volkswagen на эвакуатор, и в сопровождении служебного автомобиля Toyota Prius, в котором находились указанные правоохранители, отвез машину в пгт Солоницевка Харьковской области. Там он продал Volkswagen знакомому за 700 долларов.

Часть вырученных денег, а именно 4 тыс. грн, мужчина отдал полицейским.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.