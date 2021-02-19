Во Львове будут судить бывшего руководителя нелегального молодежного лагеря, подозреваемого в развращении и изнасиловании малолетних девочек.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
«Сегодня, 19 февраля, правоохранители передали на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении 46-летнего львовянина, подозреваемого в развращении и изнасиловании девочек», - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, злоумышленник - руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей - причастен к 11 преступлениям, совершенным в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.
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Отмечается, что полицейские установили личности жертв злоумышленника - на время совершения преступлений они были малолетними девочками. Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом.
Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 1 ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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