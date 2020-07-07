Был без маски и вел себя вызывающе: в Кривом Роге покупатель супермаркета ударил полицейского

Правоохранители задержали нарушителя карантина.

В Кривом Роге Днепропетровской области 6 июля в супермаркете задержали нарушителя карантинных ограничений, который ударил полицейского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Криворожского городского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области.

«В полицию поступило сообщение о нарушении карантинных норм в Саксаганском районе города. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили мужчину, который находился в супермаркете без маски и вел себя вызывающе. 43-летний покупатель, не реагируя на замечания, ударил рукой по лицу полицейского, нанеся ему телесные повреждения», - отметили в пресс-службе.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователем Саксаганского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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