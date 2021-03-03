По крайней мере восемь человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в шведском городе Ветланда.
По информации телекомпания SVT, один из пострадавших серьезно ранен, пишет Meduza.
Читайте такжеВ Киеве пьяный мужчина ударил подростка ножом в живот на глазах материПодозреваемого мужчину задержали. Он был ранен во время задержания и сейчас находится в больнице под охраной.
Шведская полиция не сообщает, чем был вооружен нападавший, однако по одним данным это мог быть нож, по другим — топор.
Мотивы мужчины неизвестны. Полиция начала расследовать произошедшее как попытку убийства, а затем квалифицировала инцидент как предполагаемую террористическую атаку.
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