На станции метро "Оболонь" в Киеве мужчина напал на сотрудницу метрополитена.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.
На записи видно, как мужчина со спущенной на подбородок маской какое-то время спорит с сотрудницей метрополитена у турникетов. После чего подходи к ней и бьет ее головой в лицо. После этого он отходит на прежнее место, несколько секунд наблюдает за реакцией женщины, после чего начинает быстро уходить со станции.
В холле в этом время находился только парень, который сопроводил взглядом неадекватного мужчину, но не стал ничего предпринимать.
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