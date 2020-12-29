На записи видно, как мужчина со спущенной на подбородок маской какое-то время спорит с сотрудницей метрополитена у турникетов, после чего наносит ей удар головой.

На станции метро "Оболонь" в Киеве мужчина напал на сотрудницу метрополитена.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На записи видно, как мужчина со спущенной на подбородок маской какое-то время спорит с сотрудницей метрополитена у турникетов. После чего подходи к ней и бьет ее головой в лицо. После этого он отходит на прежнее место, несколько секунд наблюдает за реакцией женщины, после чего начинает быстро уходить со станции.

В холле в этом время находился только парень, который сопроводил взглядом неадекватного мужчину, но не стал ничего предпринимать.

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Автор: Денис Прядко