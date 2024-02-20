Погибшему было всего 18 лет.

В Германии умер еще один украинский подросток, получивший тяжелое ранение во время ножевого нападения на вокзале в Оберхаузене. Артему Козаченко было 18 лет.

О смерти украинца сообщили на странице команды ART Giants Düsseldorf в Инстаграм. На парня и еще одного украинского спортсмена – 17-летнего Владимира Ермакова – напали 10 февраля. Последний погиб от полученных ранений.

Более недели врачи боролись за жизнь Артема Козаченко. Однако спасти украинского спортсмена не удалось – он умер в реанимации.

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"Артем также был чрезвычайно популярен среди одноклубников, тренеров и друзей. Все высказывают лишь положительные слова о нем. Помимо большого таланта и дисциплинированной преданности баскетболу, Артем был известен как радостный, юмористический и открытый парень", – говорится в заявлении команды.

Нападение на украинских спортсменов в Германии

12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что Дюссельдорфе в Германии погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Он подвергся ножевому нападению. Его друг Артем Козаченко попал в больницу.

Впоследствии в МИД сообщили, что немецкая полиция уже задержала нападавшего – 15-летнего парня турецко-немецкого происхождения. 16 февраля сообщалось, что задержали еще троих подозреваемых – это 14-летний подросток из Герне и двое из Гельзенкирхена в возрасте 14 и 15 лет.

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