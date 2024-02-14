Нападавшие начали провоцировать ребят еще в автобусе.

В субботу, 10 февраля, в Германии произошел нападение на украинских баскетболистов. 17-летний Владимир Ермаков умер из-за несовместимых травм с жизнью, а 18-летнего Артема Козаченко прооперировали, он находится в больнице в тяжелом состоянии. О подробностях трагедии эксклюзивно в "Сніданку з 1+1" рассказал отец Артема, Владимир Козаченко. О подробностях трагедии ему рассказал сын, недавно пришедший в себя.

По словам Козаченко, Владимир, Артем и его девушка возвращались в Дюссельдорф после прогулки по торговому центру. В автобусе за ними села группа из 8 ребят западноазиатской внешности, которая сразу начала провоцировать - толкнули Артема, пнули ногой Владимира. Трое друзей пытались игнорировать провокации, но подростки все равно нашли, за что зацепиться.

"Когда пришло время выходить на нужной остановке, они спросили: "Вы украинцы?". Дети ответили: "да" и начали выходить. Тогда они вышли за ними и начали останавливать, кричать. Подбежали и ударили девушку Артема, ударили Артема по лицу. Началась потасовка, ребята начали бить", - рассказал Козаченко.

Он отметил, что драку пытались остановить незнакомцы. Люди вызвали скорую помощь и полицию. Нападавшие начали убегать.

Артем Козаченко получил 6 ножевых ранений, перенес операцию. Когда пришел в себя, то смог рассказать, что на самом деле произошло в тот вечер. Сейчас Артем в больнице в тяжелом состоянии. В то же время девушка парня сильно не пострадала.

Нападение на украинских спортсменов в Германии - что известно

Как сообщил УНИАН, 12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в городе Дюссельдорф в Германии в результате ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

Его друг Артем Козаченко попал в больницу, в реанимацию. Позже в МИД сообщили, что полиция уже задержала нападавшего. Это оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. По данным полиции, он уже известен полиции как преступник, совершивший несколько нападений и грабежей.

Сообщалось, что нападавший нанес двум украинцам девять ножевых ранений в грудь и в живот.

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