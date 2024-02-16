По данным следствия, есть "большое количество свидетелей" убийства Ермакова, в частности видеозапись.

Полиция немецкого Оберхаузена задержала еще троих подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Как сообщает Spiegel, новых подозреваемых арестовали в пятницу, 16 февраля. Подозреваемыми являются 14-летний подросток из Герне и двое 14-и 15-летних из Гельзенкирхена. Всех их проверяют на причастность в убийстве Ермакова, совершенном группой лиц.

Главным подозреваемым остается 15-летний подросток из Гельзенкирхена, который уже находится под стражей. Он, как говорят следователи, нанес жертве смертельные ножевые ранения. Еще трое подростков выжили, но получили тяжелые травмы.

Видео дня

Мотивы преступления еще выясняются, сообщили в полиции. Ранее следователи заявили, что "конкретных доказательств ксенофобского акта нет".

Отдел убийств также проверяет, могут ли арестованные быть подозреваемыми в других преступлениях. По данным следствия, есть "большое количество свидетелей" убийства Ермакова, в частности видеозапись.

Подростки и юноши люди уже устроили словесную перепалку в автобусе по дороге в центр Оберхаузена. Когда участники вышли из автобуса на главном вокзале, спор обострился и закончился убийством.

Убийство Владимира Ермакова

Напомним, 12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в городе Дюссельдорф убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова, его друга Артема Козаченко госпитализировали в реанимацию.

По данным СМИ, у подростков в автобусе произошел спор со школьниками, уже на улице они напали на украинцев с ножами. Отмечается, что оба нападавших уже попадали в поле зрения полиции.

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