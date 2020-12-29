Правоохранитель получил черепно-мозговую травму.

В Одесской области мужчина избил металлической трубой полицейского, который приехал на вызов о незаконной вырубке сосны.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в минувшие выходные в Ананьевском районе.

Читайте такжеЗабил до смерти: в Одесской области иностранцу дали 13 лет тюрьмы за убийство местного жителя

Отмечается, что полицейский получил вызов о незаконной вырубке сосны в одной из местных лесопосадок. Когда правоохранитель прибыл на место происшествия, к нему подбежал местный житель с металлической трубой и начал бить, в частности, по голове.

Злоумышленник вел себя агрессивно, но пострадавший полицейский смог его утихомирить и доставить в райотдел, после чего обратился за медицинской помощью.

У потерпевшего - ссадины лобной части головы, черепно-мозговая травма.

При этом, 35-летний злоумышленник, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, не смог объяснить свой поступок.

Его действия квалифицировали как насилие в отношении работника правоохранительного органа по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая