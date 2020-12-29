В Одесской области мужчина избил металлической трубой полицейского, который приехал на вызов о незаконной вырубке сосны.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в минувшие выходные в Ананьевском районе.
Читайте такжеЗабил до смерти: в Одесской области иностранцу дали 13 лет тюрьмы за убийство местного жителя
Отмечается, что полицейский получил вызов о незаконной вырубке сосны в одной из местных лесопосадок. Когда правоохранитель прибыл на место происшествия, к нему подбежал местный житель с металлической трубой и начал бить, в частности, по голове.
Злоумышленник вел себя агрессивно, но пострадавший полицейский смог его утихомирить и доставить в райотдел, после чего обратился за медицинской помощью.
У потерпевшего - ссадины лобной части головы, черепно-мозговая травма.
При этом, 35-летний злоумышленник, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, не смог объяснить свой поступок.
Его действия квалифицировали как насилие в отношении работника правоохранительного органа по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Одессе мужчина стрелял в полицейских, приехавших к нему с обыском
- В Одесской области застрелили мужчину в автомобиле - введена операция «Сирена» (фото, видео)
- Попросил мобильный телефон: в Одессе девушка ударила мужчину ножом в грудь (видео)
- Перед Новым годом в Одесской области накрыли подпольный цех по производству суррогатного алкоголя
- В Одесской области две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram