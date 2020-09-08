Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха сегодня ночью избили, его состояние тяжелое.

Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

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"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Избиение Балуха: что известно

Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что Балуха сегодня, 8 сентября, ночью избили в Киеве. По словам Сенцова, Балуха нашли сегодня утром, у него сломаны рука и ключица.

В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.

Балуха прооперировали. Его состояние стабильно тяжелое, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

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Автор: Леся Лещенко