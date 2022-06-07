В конце 2021 г. добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

На Житомирщине задержали бывшего "ДНРовца", который пытался устроиться на службу в Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Досудебным расследованием установлено, что уроженец Донецкой области а в 2019 г. принял присягу на верность самопровозглашенной "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из НВФ этой террористической организации.

Затем он транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 г. добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

Как отмечается, он должен был учиться в одном из подразделений десантно-штурмовых войск вблизи Житомира, впрочем, благодаря работе СБУ на опережение, его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ.

"Сейчас злоумышленник задержан. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Также устанавливается настоящая цель "пылкого желания" фигуранта проходить военную службу в Украине. В том числе отслеживаются связи экс-боевика с псевдоспецслужбами так называемой "ДНР" и вероятность его сотрудничества с ними", - информирует Служба безопасности Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пограничник из Ривненщины помогал оккупантам убивать офицеров Нацгвардии.

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