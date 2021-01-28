Контрабандный трафик организовали супруги из Киева.

Служба безопасности Украины в Житомирской области раскрыла канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовали супруги из Киева. Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручным пулеметам различных модификаций, а также снайперским винтовкам Драгунова.

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Установлено, что своих «клиентов» они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.

Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предотвратили отправку за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения.

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Автор: Тамара Отовская