На Житомирщине ночью произошло ДТП с участием автобуса и автовоза, в результате которого один человек погиб и 11 травмированы.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области, автоавария произошла вблизи с. Стрибожа, на 177 км автодороги Киев-Чоп в Пулинской территориальной общине.
Предварительно установлено, что водитель автобуса Neoplan, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, допустил столкновение с автовозом.
После ДТП возникло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы.
В результате происшествия погиб второй водитель автобуса (который отдыхал), в настоящее время известно об 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
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