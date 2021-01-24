На Житомирщине легковушка влетела в дерево и загорелась: трое погибших

Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем извлекли тела погибших с помощью специального оборудования.

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