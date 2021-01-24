Под Житомиром произошло смертельное ДТП / ГСЧС Украины
Вблизи поселка Песчаница Житомирской области произошла смертельная дорожная авария. Автомобиль Skoda Octavia столкнулся с деревом и загорелся.
Читайте такжеМаршрутка сбила пешехода на переходе: смертельное ДТП в Киеве попало на видео
Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, происшествие случилось на автодороге Овруч-Словечно.
В происшествии погибли три человека. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем с помощью специального оборудования извлекли тела погибших.
На месте работали сотрудники Нацполиции.
- В Киеве из-за прорыва водопровода дорога превратилась в каток: в ДТП столкнулись 6 авто (фото)
- Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса авто, "разгуливая" по проезжей части (видео)
- На Львовщине поезд протаранил маршрутку: есть пострадавшие (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram