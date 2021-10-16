Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Шевченковский райсуд Киева арестовал без возможности внесения залога водителя грузовика, который вчера, 15 октября, в состоянии алкогольного опьянения сбил двух людей на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Водителя грузовика "МАН", 1974 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, прибор Драгер показал 2,68 промилле содержания алкоголя у водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. Сегодня один из мужчин от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 - 1 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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Автор: Татьяна Герасименко