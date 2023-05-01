Сейчас проводится проверка этого факта. Тело животного эксгумируют.

Ужанский национальный природный парк обвинил пограничников в причастности к убийству медведицы во время незаконной охоты на заповедных землях. В Госпогранслужбе опровергают эту информацию, однако проверка данного факта продолжается.

Как сообщается на странице нацпарка в Facebook, застрелена мама медвежонка, который в середине апреля забрел в село Домашин на Закарпатье.

"История о медвежонке имеет печальное продолжение... В ходе выяснения обстоятельств инцидента, сопоставления фото- и видеоматериалов, обнародованных ГПСУ, и имеющихся в нацпарке сделан вывод, что речь идет об одном и том же медвежонке. Для выяснения дальнейшей судьбы медведицы и другого медвежонка сотрудниками проведен опрос местного населения по этому поводу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате проведенной проверки получена информация, которая дает основания полагать, что медведица была убита в результате незаконной охоты пограничников.

В свою очередь в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины опровергли информацию о возможной причастности к незаконной охоте своих сотрудников и заявили о необходимости проведения проверки.

В ведомстве рассказали, что в начале апреля этого года на участке пограничного подразделения "Каменица" Чопского отряда пограничный наряд обнаружил тело самца медведя, а не медведицы.

"Об обнаружении тела зверя руководитель пограничного подразделения проинформировал работников Каменицкого лесничества. Они прибыли на место выявления мертвого животного и в присутствии пограничников убедились в естественной смерти медведя", - говорится в сообщении пограничников.

Также указывается, что после этого лесники закопали труп животного в землю, что подтверждается соответствующим документом, в котором также указано об отсутствии признаков огнестрельных ранений.

Кроме того, пограничники отметили, что расстояние от места, где нашли тело медведя, составляет около 60 километров от района, где военнослужащие отдела "Стужица" ранее обнаружили медвежонка, о котором шла речь в заметке представителя нацпарка.

Сейчас руководством Чопского пограничного отряда проводится служебное расследование.

Как прокомментировали УНИАН в пограничном отряде, сегодня, 1 мая, пограничники, ветеринары и лесоводы планируют провести эксгумацию тела медведя.

"По состоянию на 15:30 специалисты уже находятся на месте происшествия", - уточнили пограничники.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области сообщили об открытии производства по признакам ч. 1 ст. 248 "Незаконная охота". Дело передано в подследственность военной прокуратуры.

История спасения медвежонка на Закарпатье

16 апреля к окраинам села Домашин Закарпатской области прибился медвежонок.

Сельский голова сообщил о животном работникам Ужанского национального природного парка, отметив, что животное уже несколько дней "путешествует" по окрестностям села.

Сотрудники нацпарка нашли медвежонка и отвезли на реабилитацию в Национальный природный парк "Синевир".