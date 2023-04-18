Детеныша заметили у окраин села Домашин накануне пасхальных праздников.

На Закарпатье к окраинам села Домашин накануне пасхальных праздников прибился маленький медвежонок, которого спасли зоозащитники.

Об этом рассказали работники Ужанского национального природного парка на своей странице в Facebook, отметив, что "чудо-звонок" о появлении животного получили 16 апреля - на праздник Пасхи. Тогда о зверушке сообщил староста села, отметив, что медвежонок уже несколько дней "странствует" по окрестностям Домашина.

Тогда на спасение малыша выехали зоозащитники, решив, что в таких условиях медвежонок может погибнуть.

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"В село немедленно выехали сотрудники отдела государственной охраны природо-заповедного фонда, которые забрали малыша в Великий Березный и передали его под опеку ведущего научного сотрудника парка Нели Коваль", - рассказали в учреждении.

Позже медвежонка отвезли на реабилитацию в Национальный природный парк "Синевир". Однако это не конечная его остановка. Планируется трансфер животного в один из европейских центров, который специализируется на реабилитации диких животных. В конечном итоге медвежонка вернут в дикую природу - туда, где его подобрали работники Ужанского природного парка.

Украинцы спасают животных от гибели - последние случаи

Напомним, что украинцы довольно часто вытаскивают из "передряги" животных, которые попадают в приключения из-за того, что случайно оказываются вне привычных условий пребывания, не в среде дикой природы.

Недавно в подобную ситуацию попал бобер в городе Нетешин Хмельницкой области. Он залез в фонтан, с которого не смог самостоятельно выбраться. Тогда на помощь животному пришли местные жители.

Также недавно спасением зверюшки отметились работники ГСЧС Черниговской области. Из-за повышения уровня воды, спасать жизнь пришлось песику "Дружку".

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