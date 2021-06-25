Директора компании подозревают в хищении денег из государственной программы "Большая стройка".

На Закарпатье правоохранители вручили подозрение фигурантам дела о хищении денег, выделенных на обустройство приемного отделения для больных COVID-19. Речь идет о компании, приближенной к бывшему главе региона, а ныне главы областного совета Алексея Петрова.

Об этом пишет в Telegram Виталий Глагола.

Речь идет о хищении государственных средств, выделенных на "Большую стройку" приемного отделения для больных COVID-19 Тячевской районной больницы, разоблачила Служба безопасности Украины на Закарпатье.

Следствие утверждает, что после победы в тендере на более 10 миллионов гривень местная строительная компания часть этих средств присвоила, пишет журналист.

Читайте такжеНе заметил: житель Запорожской области случайно выпил бензин - и закурилВ частности, после заключения договора в сентябре 2020 года, фирма-подрядчик получила часть средств для проведения строительных работ. Согласно проекту, предполагалось перепланировки одного из корпусов под отделение для приема больных COVID-19.

Установлено, что подрядчик систематически вносил в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены только "на бумаге".

Судебная экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила растрату государственных средств на сумму более 1, 5 миллиона гривень.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении директору фирмы-подрядчика.

Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что фигурантом дела является директор "Проектно-строительной компании Еврострой", которую связывают с экс-главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым.

7 декабря 2021 Алексей Петров написал заявление на увольнение с должности главы Закарпатской ОГА и возглавил областной совет. На пост главы области президент Владимир Зеленский официально назначил Анатолия Полоскова.

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Автор: Иван Бойко