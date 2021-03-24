По предварительной информации, во время пожара в домах никого не было и никто не пострадал.

Читайте такжеНа Закарпатье скандальный блогер проник в больницу и доказывал всем, что коронавируса нетВ селе Теребля на Закарпатье загорелись по меньшей мере два многоквартирных дома на территории жилого комплекса, построенного для переселенцев из зоны образования карстовых провалов в Солотвино Тячевского района.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

По ее словам, информация о возгорании на территории жилого комплекса поступила в аварийно-спасательную службу около 15:00. На место выехали 6 единиц техники и около 30 спасателей из 4 пожарно-спасательных подразделений.

"Около 16:39 пожар локализован на площади 1 200 квадратных метров. Фактически загорелись кровли двух многоквартирных жилых домов", - уточнила Батыр.

По предварительной информации, на момент пожара в домах никого не было, соответственно, травмированных или пострадавших нет.

Сейчас, по словам Батыр, спасатели работают над полной ликвидацией возгорания. Причина и общая сумма ущерба впоследствии будут установлены правоохранительными органами.

Что известно о комплексе для переселенцев из Солотвино

Микрорайон в селе Теребля Буштынской поселковой общины Тячевского района начали возводить за счет государства в 2011 году. Объект предназначался для переселения жителей пгт Солотвино из зоны техногенной катастрофы (зона образования карстовых провалов).

Всего в 2011 году Кабинет министров Украины по поручению президента Виктора Януковича выделил Закарпатской областной государственной администрации 149,556 млн грн на преодоление чрезвычайной ситуации в Солотвино.

В жилом комплексе для переселенцев в Теребли расположены 17 частных домов и 8 двухэтажек на 116 квартир. Есть здесь детский сад и школа. Стоимость объекта составила 109 млн грн.

Однако из Солотвино в новый комплекс переехали лишь несколько человек, хотя, по разным данным, в переселении нуждались около 300.

По информации местного издания "Дружба" с каждым годом дома все больше приходят в упадок и разрушаются, наблюдается мародерство, а из десятка семей, которые еще живут здесь, солотвинских не более 4-5, остальные – с Луганщины и других регионов Украины.

При этом все вопросы относительно жизнедеятельности комплекса – водо-, электроснабжения, по данным СМИ, жители решают вместе и за свой счет.

Местные СМИ сообщают, что 10 марта был подписан Меморандум между Закарпатским областным и Буштынским поселковым советами о налаживании сотрудничества с целью обеспечения развития и дальнейшего функционирования комплекса.

Для этого на место приезжали председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров и депутат Закарпатского областного совета от Тячевщины Иван Синетар, которые вместе с руководством Буштынской громады осмотрели здания и обсудили рабочие моменты.

Предполагалось, что подписание Меморандума позволит начать реальную работу, результатом которой станет передача комплекса на баланс Буштынской громады и его заселение. Чиновники утверждали, что заселение людьми защитит помещения от дальнейшего разрушения и даст толчок для развития этой территории.

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Авторы: Наталия Петервари, Катерина Комолова