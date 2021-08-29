Правоохранители выяснили, что пострадавший получил ранение в результате ссоры со своим 60-летним дядей.

На Мукачевщине полицейские задержали мужчину, который воткнул нож в спину своему племяннику

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области

Сообщение от медиков о госпитализации в больницу 29-летнего жителя поселка Кольчино с ножевым ранением поступило в полицию в субботу, 29 августа.

Правоохранители выяснили, что пострадавший получил ранение в результате ссоры со своим 60-летним дядей. Происшествие случилось около 10:30.

Во время конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил им в спину своего племянника.

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Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. С места происшествия изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи полиции открыли уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Денис Прядко