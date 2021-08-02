Правоохранители устанавливают сумму нанесенного ущерба.

На Закарпатье в поселке Солотвино Тячевского района от удара молнии загорелся жилой дом.

Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, инцидент случился поздно вечером 1 августа.

"Муж владелицы как раз сидел в беседке в саду, когда увидел как молния ударила в крышу дома и сразу же исчез свет. Когда хозяин подошел поближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже перекидывался на пристроенную к ней летнюю кухню", – говорится в сообщении.

По вызову на место происшествия направили бойцов государственных пожарно-спасательных частей Тячева и Рахова, государственного пожарно-спасательного поста пгт Великий Бычков, а также местной пожарной команды пгт Солотвино.

В 02:10 пожар локализовали, от уничтожения спасли соседский жилой дом. Окончательная же ликвидация пожара продолжалась до 04:15. Пламя уничтожило перекрытие на площади 450 кв. м и вещи домашнего обихода.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают окончательную причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.

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Автор: Катерина Шварц