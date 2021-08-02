На Закарпатье в поселке Солотвино Тячевского района от удара молнии загорелся жилой дом.
Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, инцидент случился поздно вечером 1 августа.
"Муж владелицы как раз сидел в беседке в саду, когда увидел как молния ударила в крышу дома и сразу же исчез свет. Когда хозяин подошел поближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже перекидывался на пристроенную к ней летнюю кухню", – говорится в сообщении.
По вызову на место происшествия направили бойцов государственных пожарно-спасательных частей Тячева и Рахова, государственного пожарно-спасательного поста пгт Великий Бычков, а также местной пожарной команды пгт Солотвино.
В 02:10 пожар локализовали, от уничтожения спасли соседский жилой дом. Окончательная же ликвидация пожара продолжалась до 04:15. Пламя уничтожило перекрытие на площади 450 кв. м и вещи домашнего обихода.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают окончательную причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.
Вас также могут заинтересовать новости