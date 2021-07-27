Пожар произошел сегодня ночью в одном из сел Ривненской области.

Сегодня ночью в селе Перекалье Варашского района на Ривнещине из-за удара молнии загорелась школа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Вызов в Службу спасения поступил в 01:16.

"Прибыв на место происшествия пожарные установили, что горит кровля местной школы. На тушение оперативно были поданы огнетушащие вещества", - говорится в сообщении.

Параллельно с тушением спасатели проводили эвакуацию имущества и оборудования учебных кабинетов и помещений, активно помогало им в этом местное население. Во время ликвидации пожара спасено имущество и оборудование из учебных комнат.

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В 02:25 пожар был локализован, а в 5:10 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. По данным спасателей, огнем уничтожено перекрытие на площади 360 квадратных метров.

Вероятная причина пожара - разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в западных областях Украины из-за грозы объявлено штормовое предупреждение.

"27 июля в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Автор: Екатерина Лиманская