На Закарпатье СБУ разоблачила контрабандистов, которые для незаконной переправки сигарет на территорию Евросоюза использовали собственный вертолет.
Об этом сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины.
Как установило следствие, сделку организовал местный предприниматель. Он приобщил к "делу" еще нескольких местных жителей. Мужчина специально приобрел многоцелевой вертолет, который переоборудовал – демонтировал кресла из салона и приспособил для контрабандных перевозок.
Также злоумышленники нашли пилота, который согласился на противоправную деятельность и имеет лицензию на управление воздушным судном.
"Установлено, что вертолет дважды в месяц незаконно пересекал границу и совершал посадку на территории Румынии и Венгрии. Дельцы загружали летательный аппарат подакцизными товарами – пачками сигарет украинского производства без акцизных марок. Размеры вертолета позволяли перемещать до 50 тыс. пачек табачных изделий за один раз", - говорится в сообщении.
За рубежом вертолет уже ожидали сообщники, которые в дальнейшем реализовывали сигареты на территории Евросоюза.
По предварительным оценкам, ежемесячный оборот злоумышленников мог составить около 2 млн грн.
Во избежание разоблачения, дельцы скрывали вертолет в труднодоступной местности на территории одного из районов Закарпатья.
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Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 334 (нарушение правил международных полетов) решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.
Ведется следствие для установления обстоятельств и всех причастных к сделке лиц. В частности, проверяется информация о причастности злоумышленников к возможной незаконной переправке через государственную границу Украины лиц, в том числе, граждан из стран с повышенной террористической угрозой.
Как сообщал УНИАН, ранее закарпатские контрабандисты незаконно доставили сигареты в Румынию, перейдя через гору Менчул, высота которой составляет 1998 метров. За одно такое горное путешествие они получают 100-150 евро.