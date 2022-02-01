Размеры вертолета позволяли перемещать до 50 тыс. пачек табачных изделий за один раз.

На Закарпатье СБУ разоблачила контрабандистов, которые для незаконной переправки сигарет на территорию Евросоюза использовали собственный вертолет.

Об этом сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины.

Как установило следствие, сделку организовал местный предприниматель. Он приобщил к "делу" еще нескольких местных жителей. Мужчина специально приобрел многоцелевой вертолет, который переоборудовал – демонтировал кресла из салона и приспособил для контрабандных перевозок.

Также злоумышленники нашли пилота, который согласился на противоправную деятельность и имеет лицензию на управление воздушным судном.

"Установлено, что вертолет дважды в месяц незаконно пересекал границу и совершал посадку на территории Румынии и Венгрии. Дельцы загружали летательный аппарат подакцизными товарами – пачками сигарет украинского производства без акцизных марок. Размеры вертолета позволяли перемещать до 50 тыс. пачек табачных изделий за один раз", - говорится в сообщении.

За рубежом вертолет уже ожидали сообщники, которые в дальнейшем реализовывали сигареты на территории Евросоюза.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот злоумышленников мог составить около 2 млн грн.

Во избежание разоблачения, дельцы скрывали вертолет в труднодоступной местности на территории одного из районов Закарпатья.

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Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 334 (нарушение правил международных полетов) решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Ведется следствие для установления обстоятельств и всех причастных к сделке лиц. В частности, проверяется информация о причастности злоумышленников к возможной незаконной переправке через государственную границу Украины лиц, в том числе, граждан из стран с повышенной террористической угрозой.

Как сообщал УНИАН, ранее закарпатские контрабандисты незаконно доставили сигареты в Румынию, перейдя через гору Менчул, высота которой составляет 1998 метров. За одно такое горное путешествие они получают 100-150 евро.

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