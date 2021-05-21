Ежедневно злоумышленники переправляли товар стоимостью до 30 тыс. долл.

На Волыни Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой наладили механизм нелегальной переправки сигарет через границу с помощью вертолета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организаторы приобрели в одной из восточных областей Украины вертолет «Robinson r-44».

«В апреле дельцы завершили оборудование вертолета под контрабандные перевозки. Летательное средство пересекало границу на низкой высоте, чтобы не быть зафиксированным пограничниками. Вертолет скрывали в замаскированных ангарах», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ежедневно злоумышленники переправляли через границу товар стоимостью до 30 тыс. долл.

Правоохранители задержали членов преступной группы в районе Ковеля во время очередной попытки перемещения 15,2 тыс. пачек сигарет украинского производства. Кроме товара, у дельцов изъяты вертолет и микроавтобус. Общая стоимость конфискованного имущества составляет почти 85 тыс. долл.

В рамках уголовного производства планируется сообщить злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 и ст. 334 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Автор: Светлана Макринская