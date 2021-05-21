На Волыни Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой наладили механизм нелегальной переправки сигарет через границу с помощью вертолета.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организаторы приобрели в одной из восточных областей Украины вертолет «Robinson r-44».
«В апреле дельцы завершили оборудование вертолета под контрабандные перевозки. Летательное средство пересекало границу на низкой высоте, чтобы не быть зафиксированным пограничниками. Вертолет скрывали в замаскированных ангарах», - говорится в сообщении.
По данным СБУ, ежедневно злоумышленники переправляли через границу товар стоимостью до 30 тыс. долл.
Правоохранители задержали членов преступной группы в районе Ковеля во время очередной попытки перемещения 15,2 тыс. пачек сигарет украинского производства. Кроме товара, у дельцов изъяты вертолет и микроавтобус. Общая стоимость конфискованного имущества составляет почти 85 тыс. долл.
В рамках уголовного производства планируется сообщить злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 и ст. 334 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Таможня предотвратила ввоз тягача для танка через Одесский порт
- В Одессе разоблачили масштабную контрабанду сигарет из ОАЭ (видео)
- На Львовщине пограничники обнаружили в микроавтобусе, который направлялся в Польшу, почти 66 килограммов янтаря
- В "Борисполе" задержали организаторов масштабной контрабанды прекурсора из Египта
- В порту Николаева на корабле с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram