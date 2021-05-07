Он вместе с пособниками требовал от частного предпринимателя 2 млн 680 тыс. грн неправомерной выгоды.

В Киевской области на взятке задержали председателя Дымерской объединенной территориальной громады Владимира Пидкурганного.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

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Как рассказал собеседник агентства, сотрудники СБУ задокументировали коррупционную деятельность Пидкурганного и депутата райсовета, а также их посредника.

Они требовали от частного предпринимателя 2 млн 680 тыс. грн неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что должностные лица местного самоуправления мошенническим путем получили 1,5 га земель паевого фонда и пытались передать их за взятку в собственность под индивидуальное крестьянское хозяйство.

Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками 280 тыс. грн так называемого аванса.

Задержали всех фигурантов в Вышгороде после передачи через посредника очередного транша взятки в размере 800 тыс. грн.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины

Важно. Пидкурганный в свое время был судьей Вышгородского райсуда, однако в 2018 году он был уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка - участие в фальсификации дел против участников Революции достоинства.

На местных выборах в прошлом году Пидкурганный баллотировался на голову Дымерской ОТГ Вышгородского района от партии «Слуга народа» и был избран председателем этой ОТГ.

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Автор: Дмитрий Хилюк