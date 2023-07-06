Дети внезапно выбежали на дорогу из-за грузового автомобиля.

В селе Княгининок Волынской области автобус сбил двоих детей. Они внезапно выбежали на дорогу из-за грузового автомобиля за пределами пешеходного перехода.

Как сообщили в полиции, водитель автобуса БАЗ допустил наезд на 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Инцидент произошел около 15:00 4 июля.

"Школьников с травмами госпитализировали в больницу. Известно, что 61-летний водитель за рулем был трезв. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства аварии", – говорится в сообщении правоохранителей.

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В то же время руководитель областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль рассказал "Суспільному", что больше всего пострадал мальчик – его с политравмой в состоянии комы госпитализировали в областную детскую больницу. Девочку также доставили в медучреждение с травмой ноги.

"Я только уже увидела, как ребенок лежал. Это автобус "Луцк-Ковель", он не ехал быстро. Дети – местные, живут неподалеку", – рассказала продавщица киоска, работающего неподалеку от места аварии, Раиса Радчук.

ДТП в Украине

26 июня смертельное ДТП произошло в Черкасской области вблизи села Бабанка. Там погибли четыре человека, еще шесть – пострадали. Тела погибших и одного пострадавшего деблокировали из искореженного автомобиля спасатели.

Днем ранее в аварии в Одесской области погиб известный фермер-новатор, руководитель предприятия "Дунайский аграрий" Роман Дяжук. В ДТП также пострадали три человека: мужчина 1967 года рождения, женщина 1978 года рождения и девушка 2004 года рождения.

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