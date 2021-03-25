Мужчина оказался рядом, когда девушка провалилась под лед, и полез ее вытаскивать.

В Киеве мужчина залез в холодную воду и спас девушку, которая провалилась под лед.

Читайте такжеВ Харьковской области ребенок утонул, спасая собакуПо информации ГСЧС сегодня, 25 марта, спасатели получили информацию, что на ул. Приречная, 27а человек провалился под лед.

"На место происшествия были немедленно направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. К счастью, в то же время рядом был мужчина, который увидев, как девушка провалилась под лед, поспешил ей на помощь. Мужчину не испугала холодная вода, поэтому он без колебаний полез в воду", - рассказали в службе.

Спасателям не удалось пообщаться с мужчиной: он отметил, что героическим свой поступок не считает.

"Мы только знаем, что зовут героя Тарас Чухлиб. Потерпевшую невредимой, но с признаками переохлаждения передали медикам, ее жизни ничего не угрожает", - добавили в ГСЧС и попросили граждан не выходить на лед, ведь последствия могут быть трагическими.

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Автор: Катерина Комолова