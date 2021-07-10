Александр Юрченко, которого в прошлом году исключили из состава фракции "Слуга народа", 8 июля во Львове попал в ДТП, якобы находясь под действием наркотиков.

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко призвал внефракционного народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сложить мандат.

Об этом сообщается на сайте "СН".

"Очередной инцидент с Юрченко вызывает только один вопрос: почему этот человек, который почти год назад стал фигурантом уголовного производства о взятке, до сих пор не получил законный приговор?", - отметил Корниенко.

Он напомнил, что Юрченко исключили из состава фракции "Слуга народа" 14 сентября 2020 после скандала со взяткой, но "правоохранители так и не привлекли его к ответственности".

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"Еще тогда я предлагал ему добровольно сложить депутатский мандат, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод это сделать. Я призываю его сложить полномочия народного депутата по личному заявлению", - сказал председатель партии.

По его словам, Конституция предусматривает досрочное прекращение полномочий народного депутата после оглашения обвинительного приговора, но его "пока нет".

"Нацполиция и Офис генпрокурора должны как можно быстрее расследовать случившееся. Чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше. Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть народным депутатом Верховной Рады", - считает Корниенко.

Что предшествовало

8 июля 2021 года Юрченко во Львове попал в ДТП, будто бы находясь под действием наркотиков.

Во львовской полиции сообщали, что на виновника ДТП составили протокол, который направлен в суд.

17 сентября 2020 года Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект о переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для якобы подкупа членов комитета ВР за голосование за представленные предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд выбрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более чем 3,1 млн грн. В тот же день депутата взяли под стражу. Через несколько дней за Юрченко внесли залог, на него одели электронный браслет, который сняли 4 ноября.

4 марта 2021 в НАБУ сообщили о завершении расследования дела по подозрению Юрченко в получении взятки.

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Автор: Татьяна Поляковская