На автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Колоденка Ривненского района произошло ДТП, в результате которой погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что авария произошла с участием двух автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. Сообщение о ДТП поступило на спецлинию «101» 5 июня в 10:55.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca, а водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca получили травмы.
«Спасатели деблокировали из искореженного транспортного средства водителя, а также отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах», – говорится в сообщении.
Травмированных госпитализировали в лечебные учреждения города Ривне.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа полиции.
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