Еще два человека пострадали, их госпитализировали.

На автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Колоденка Ривненского района произошло ДТП, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что авария произошла с участием двух автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. Сообщение о ДТП поступило на спецлинию «101» 5 июня в 10:55.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca, а водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca получили травмы.

«Спасатели деблокировали из искореженного транспортного средства водителя, а также отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах», – говорится в сообщении.

Травмированных госпитализировали в лечебные учреждения города Ривне.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

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Автор: Катерина Шварц