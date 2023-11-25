Мать погибшей женщины поехала в Польшу, чтобы забрать тела жертв, выяснили журналисты.

В Польше жену и двух своих дочерей убил шеф-повар из села Сигнал Винницкой области. Жена - односельчанка злоумышленника.

Семья решила ехать на заработки в Польшу четыре года назад и с тех пор только несколько раз посещала родное село, говорится в сюжете ТСН. По данным журналистов, они не рассказывали родителям о каких-либо проблемах.

"Жена ездила (недавно, - Ред.) туда и обратно. Говорила, что все хорошо. А люди говорят, что будто оскорблял ее (шеф-повар свою супругу, - Ред.) там в Польше, но она нам ничего не говорила...", - рассказал отец погибшей Василий Хоменчук.

Мать жертвы поехала в Познань по телу дочери и внучек.

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22 ноября стало известно, что в Польше 42-летний украинский шеф-повар Сергей Трончук убил свою 29-летнюю жену Юлию и двух дочерей, которых она ему родила, но оставил в живых 11-летнего сына Юлии от первого брака.

Журналисты узнали, что мужчина четыре дня жил с телами в квартире, а потом признался в совершенном преступлении. Во время допроса Трончук утверждал, что в семье были конфликты из-за финансовых трудностей. По словам Трончука, перед преступлением он снова поссорился с женой, она пошла спать с дочерьми, а он пьянствовал, а потом совершил убийство. Также сообщалось, что Юлия была единственным ребенком у своих родителей.

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