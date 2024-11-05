Еще семеро детей находятся на лечении в Киеве. Их состояние - тяжелое.

В Тернопольской области в конце октября многодетная семья отравилась грибами, впоследствии в больнице умерли 3-летняя девочка и мужчина. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Копычинцы. Известно, что 27 октября мужчина насобирал грибов и приготовил из них блюда, которые ела вся семья, кроме матери. В тот же вечер у детей ухудшилось самочувствие, но женщина в больницу обратилась только 30 октября. В медучреждение попала почти вся семья. Среди пострадавших было восемь детей в возрасте от трех до тринадцати лет, семеро из которых родные братья и сестры, а также сожитель матери.

Самых тяжелых детей доставили в медучреждение Львова. 1 ноября мужчина умер, а на следующий день - девочка, 2021 года рождения. Ребенка прооперировали, однако спасти его жизнь не удалось.

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Сейчас семеро детей находятся на лечении в Киеве. Их состояние - стабильно тяжелое.

По данному факту полицейские открыли производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ст. 115 с пометкой "несчастный случай" УКУ.

В Харькове косметолог укоротила жизнь женщине

В Харькове умерла женщина, которой косметолог во время процедуры лазерного липолиза уколола слишком большую дозу анестетика.

По данным правоохранителей, мастер, которая ее проводила, не имела соответствующей квалификации и превысила рекомендованную концентрацию препарата более чем в 10 раз. В частности, косметолог не определила массу тела и не сделала расчет дозы анестетика. Без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проводить лазерный липолиз, который относится к процедурам с хирургическим вмешательством.

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