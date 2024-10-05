Косметологу сообщили о подозрении, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Харькове 33-летний косметолог, которая не имела законченного медицинского образования, проводила процедуру, во время которой нужно было использовать местную анестезию, и ввела слишком большую дозу, из-за чего умерла женщина.

Пациентка 16 марта пришла в косметологический салон на процедуру под названием лазерный липолиз, и мастер, которая ее проводила, не имея соответствующей квалификации для проведения анестезии, превысила рекомендованную концентрацию препарата более чем в 10 раз, сообщила полиция Харьковской области:

"Женщина умерла в результате острого отравления и передозировки местным анестетиком... Косметолог не определила массу тела и не сделала расчета дозы анестетика. Без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проводить лазерный липолиз, который относится к процедурам с хирургическим вмешательством".

Правоохранители добавили, что подозреваемая за короткое время уколола женщине около 20 инъекций, и в результате этого "превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе минимум в 15 раз".

В полиции подчеркнули, что пациентка жаловалась мастеру на то, что плохо себя чувствует, но та не обратила внимания на слова женщины, продолжила колоть анестетик, а потом оставила клиентку одну в кабинете на 15 минут в беспомощном состоянии.

"За это время самочувствие женщины ухудшилось. Она кричала, задыхалась, у нее появились галлюцинации, судороги. Даже после того, как пациентка потеряла сознание, ей вводили только противоаллергические препараты. И только через некоторое время пострадавшей вызвали бригаду скорой неотложной помощи", - подчеркнули в полиции.

Женщина умерла по дороге в больницу. Судмедэксперты установили, что причина смерти пациентки - острое отравление анестетиком. 4 октября полицейские объявили подозреваемой о подозрении в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса). Косметологу грозит до пяти лет заключения.

Интересные новости - Харьков в центре внимания

Ранее стало известно, что в областном центре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили информатора Федеральной службы безопасности России. Пособницей врагов оказалась преподавательница одного из университетов.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение военных). Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

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