Известная российская певица впала в кому после попытки суицида

Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Российская звезда "нулевых" Саша Project попала в кому после попытки суицида. Ее госпитализировали с отравлением. Сообщается, что она наглоталась таблеток.

По данным российских СМИ, 29 сентября 38-летнюю Александру Гинзбург госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского с диагнозом "отравление психотропными препаратами".

По предварительной версии, женщина пыталась совершить самоубийство. Причина пока неизвестна.

Чем известна Саша Project

В середине "нулевых" Сашу Project называли "русской Бритни Спирс", она выпустила два альбома в 2003 и 2005 годах.

После окончания карьеры Гинзбург рассказывала, что её здоровье пошатнулось после нескольких косметических операций. Она прошла годы реабилитации, работала с психологами и косметологами.

Чем она занималась последнее время - неизвестно.

Напомним, жена Жени Кота заболела ковидом вместе с 2-месячной дочкой. Наталья отметила, что у них обнаружили новый штамм коронавируса.

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