Опасные находки вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили путем подрыва.

На Сумщине водолазы обнаружили в реке Сейм переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", предназначенный для поражения вертолетов и самолетов.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Вот такой смертоносный улов - переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", предназначенный для поражения вертолетов и самолетов, обнаружили водолазы части гуманитарного разминирования и специальных пиротехнических работ ГСЧС в реке Сейм в Сумской области", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что взрывоопасный предмет вместе с артиллерийским снарядом 125 мм были изъяты из водоема в селе Корольки Путивльской ОТГ Конотопского района, вывезены за пределы населенного пункта и уничтожены путем подрыва.

"Страшное, но яркое подтверждение целесообразности категорического запрета купального сезона по всей Украине", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, председатель МВД Денис Монастырский предупредил, что из-за наличия взрывных устройств купаться в большинстве водоемов на сегодня в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях опасно.

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