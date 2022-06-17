Глава МВД Денис Монастырский предупредил, что из-за наличия взрывных устройств купаться в большинстве водоемов на сегодняшний день в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях опасно.

Оперативное разминирование территорий в Украине может длиться не менее одного года.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"В Киевской области до сих пор много опасных зон, которые необходимо разминировать. Лидером по разминированию является Харьковская область, затем Киевская и Сумская. Разминировать необходимо 270 кв. км. Мы планируем провести оперативное разминирование в течение года. В то же время полное разминирование займет годы", - отметил Монастырский.

Также он предупредил, что из-за наличия взрывных устройств купаться в большинстве водоемов на сегодняшний день в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях опасно. По словам министра, именно местные власти определяют, можно ли купаться в тех или иных водоемах. Для обследования водоемов требуется специфическое оборудование, которого в Украине немного.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, на разминирование территории Украины от вражеских мин и растяжек, согласно самым оптимистичным прогнозам, необходимо 5-7 лет, без учета лесов и больших полей.

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