В результате обстрелов в Великописаревской общине погиб человек.

В течение 22 июня россияне обстреливали Сумскую область из различных видов оружия, всего было более 80 прилетов из артиллерии, погиб человек.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности, он отметил, что в 14:30 на Великописаревскую громаду с беспилотника россияне сбросили взрывное устройство, а после этого открыли минометный огонь. В результате обстрелов погиб человек.

Также, по словам Живицкого, около 9 утра россияне открыли огонь из автоматов по территории Юнаковской громады.

Тогда же, с 9 до 10 утра, был обстрел Белопольской громады, обстреляны села Старые Вырки и Атинское.

"Вновь повредили помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню. Разбита сельскохозяйственная техника, ранены два животных. Среди людей, к счастью, никто не пострадал", - написал Живицкий.

Также в полдень враг из минометов обстрелял Глуховскую громаду.

Около 15 часов враг открыл огонь из минометов и автоматического оружия по Хотинской громаде, а около 16:30 по этой же территории начался обстрел из реактивной артиллерии.

Также, по словам Живицкого, около 17 часов россияне открыли огонь из реактивной артиллерии по территории Шалыгинской громады. Было 30 прилетов. Жертв и разрушений нет.

Около 18 вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию Глуховской громады, также без пострадавших.

"Почти в 21 на территории Ахтырского района на вражеской мине подорвалась машина полицейских, которые патрулировали территорию. Двое раненых", - сообщил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине оккупанты убили десять мирных жителей за сутки.