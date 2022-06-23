Актер поддерживает преступный режим Кремля.

Российский актер Михаил Пореченков, который с первых дней войны поддерживает преступный режим Кремля, назвал оккупантов "лучшими людьми страны".

Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Так, Пореченков проведал раненых оккупантов в больнице Белгородской области. Там он поблагодарил их за то, что они убивают мирных жителей Украины и вдохновил на новые преступные "подвиги".

"Вы самые главные, лучшие люди этой страны – сейчас и на все века. Спасибо вам за то, что вы делаете, и низкий поклон от нас, простых штатских лопухов", – сказал Пореченков.

Отметим, Михаил Пореченков поддерживает президента РФ Владимира Путина еще с 2014 года. Ранее он обратился к солдатам РФ, убивающим мирное население Украины. По его словам, они должны "держать строй" до конца.

Напомним, СБУ объявила Пореченкова в розыск. Российского актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

30 октября 2014 российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими боевиками украинском Донецке. На сайтах оккупантов было распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью "Пресса", стреляет из пулемета.

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