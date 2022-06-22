Только за вчерашний день от рук оккупантов погиб один ребенок и пять ранены.

Вследствие полномасштабного военного вторжения России в Украину погибли 324 ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 22 июня более 916 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 324 ребенка погибли и более 592 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 307, Харьковской - 175, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

Так, 21 июня в результате обстрела врагом с. Безруки Харьковского района Харьковской области было смертельно ранена 8-летняя девочка. В этот же день из-за обстрела вблизи пруда Золотая рыбка в г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области ранены пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов российскими захватчиками повреждены 2052 учреждения образования. Из них 210 разрушены полностью.

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