Водитель буса не пострадал, но водителю двухколесного транспорта понадобилась госпитализация.

В Ривне случилась авария. 21 июня на улице Костромской, возле местной АЗС, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter сбил мотоциклиста.

Об инциденте сообщили в сообществе "ДТП Ривне и Ривненская область" в Facebook.

"Плохой день для водителя двухколесного. Похоже, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter, поворачивая налево, не дал дорогу водителю встречного мотоцикла допустив с ним лобовое столкновение", - написали в сообществе.

Предварительно известно, что водитель буса не пострадал и повреждений не получил. Но мотоциклисту понадобилась помощь медиков. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

Микроавтобусу во время аварии разбило переднюю часть кузова с левой стороны. Мотоциклу оторвало переднее колесо, теперь транспорт едва ли можно отремонтировать.

На месте ДТП работали копы, которые устанавливали, кто виноват в аварии. Детали пока не сообщаются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что синоптики советуют жителям юго-востока Украины, в частности в Ривненской области, защититься зонтиками от возможных кислотных дождей после аварии на "Ривнеазоте".

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Автор: Полина Кузенко